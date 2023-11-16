المواد الغذائية: مصانع السكر تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص الإمدادات

كتبت- شيرين صلاح:

طالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتدخل العاجل من وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر.

وبحسب بيان من الغرفة اليوم الخميس، فإن استمرار نقص الكميات المعروضة على هذا النحو سيؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.

وقال حسن الفندي رئيس الشعبة إنه تم عقد اجتماع موسع ضم عدد من المصانع أعضاء الشعبة وناقشت شكاوي المصانع من نقص الكميات المعروضة من السكر وتوضيح اهمية دور بورصة السكر في توفير احتياجات الأسواق من هذه السلعة الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك.

وقال الفندي، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التدخل العاجل من الغرفة لدى معالي وزير التموين والتجارة الداخلية للعمل على انتظام العمليات الإنتاجية وإنتاج المنتجات النهائية التي تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير مما يساهم في توفير النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الأسواق

وأكدت الشعبة على أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم على التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر و الشركات المستخدمة مما يساهم في استقرار حلقات تداول السكر.

ورفض أعضاء الشعبة السكر ما أثير حول تخزين السكر من جانب المصانع استعدادا لشهر رمضان المبارك مؤكدين ان هذا الأمر غير صحيح، وغير قابل التنفيذ نظرا لصعوبة تمويل كميات كبيرة في آخر الموسم وقبل الإنتاج الجديد للسكر في اوائل شهر مارس فضلا عن أن السعات التخزينية بالمصانع لا تستوعب ذلك .