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BBC

تراجع طفيف بمتوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

11:14 ص الخميس 16 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الخميس في الأسواق بشكل طفيف، ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 94.68 جنيه بتراجع 22 قرشا، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 74.89 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.63 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن ركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البلدي الدواجن البيضاء

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