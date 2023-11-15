55 جنيها زيادة لسعر الذهب اليوم الأربعاء خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب صعد 5 جنيهات في بداية التعاملات، وواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات بقيمة 30 جنيها، لتصبح قيمة الزيادة في الجرام حتى الآن 55 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1813 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 18 إلى 2331 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2720 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3109 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 21760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1973 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بنسبة زيادة 0.37%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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