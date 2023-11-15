النساجون الشرقيون توقع اتفاقية مع أمارينكو سولاريز لتشغيل أحد مصنعها باستخدام الطاقة النظيفة

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت النساجون الشرقيون اتفاقية مع أمارينكو سولاريز، أحد شركات حلول الطاقة الشمسية، لتشغيل أحد مصانعها في منطقة العاشر من رمضان باستخدام الطاقة الشمسية، بحسب بيان من النساجون الشرقيون اليوم الأربعاء.

يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة في رحلة الاستدامة لشركة النساجون الشرقيون، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 والتزام الشركة بخفض انبعاثات الكربون. حيث ستوفر محطة الطاقة الشمسية، والتي تبلغ قدرتها 1.3 ميجاواط، 80% من احتياجات أحد مصانعها من الطاقة، مما يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة تزيد عن 2300 طن سنويًا، وفقا للبيان.

و صرحت ياسمين خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد، قائلة: "نحن ملتزمون بإدارة أعمالنا بطريقة مستدامة وخفض تأثيرنا البيئي. ويعتبر هذا المشروع خطوة كبيرة في رحلتنا نحو الاستدامة، وحجر الأساس في خطتنا لتحويل كافة مصانع الشركة إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصة بعد تحويل أحد أكبر معارضنا في عام 2022 بالإسكندرية للعمل بالطاقة الشمسية."

وتعتبر الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمال النساجون الشرقيون. وحققت الشركة بالفعل تقدمًا كبيرًا في خفض البصمة الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة، حيث سجلت تراجعًا بنسبة 30% في إجمالي انبعاثات الكربون من خلال تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأكد ياسين عبد الغفار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة أمارينكو سولاريز، قائلاً: "نحن فخورون بشراكتنا مع النساجون الشرقيون في هذا المشروع المهم، والذي سيساعد على إثبات جدوى استخدام الطاقة الشمسية والنظيفة في مصر وإمكاناتها في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة."

وتأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979، وتم إدراج المجموعة في البورصة المصرية منذ عام 1997، وتوسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد لتصبح أكبر مجموعة منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم.