أرباح "إي فاينانس" تسجل 1.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري

كتب- علاء حجاج:

ارتفعت إيرادات مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 42.7% لتسجل 2.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب بيان للشركة أرسلته للبورصة اليوم الأربعاء، ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي بنحو 68.1% ليسجل 1.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

وأضاف البيان، أن إيرادات الشركة ارتفعت بمعدل سنوي 42.7% لتسجل نحو 2.8 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2023، مدفوعة بنمو إيرادات الشركات التابعة.

وتأسست "إي فاينانس" عام 2005 بغرض تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وأصبحت الشركة الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية وهي الشريك الرقمي الأول للحكومة المصرية ويغطي نموذج أعمالها جميع أركان منظومة المدفوعات الرقمية.