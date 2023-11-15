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خريطة الأسعار: انخفاض اللحوم وارتفاع السكر والذهب

01:18 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار اللحوم والجبن الأبيض، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسعر الذهب يقفز بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار السمك البلطي والبوري وانخفاض الجمبري في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الطماطم والبصل وارتفاع الخيار الصوب في سوق العبور اليوم

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

سعر الذهب يقفز إلى 2700 جنيه اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار اللحوم والجبن الأبيض وارتفاع السكر في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

خريطة الأسعار انخفاض اللحوم السكر الذهب

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