انخفاض أسعار اللحوم والجبن الأبيض وارتفاع السكر في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس واللحوم الطازجة والجبن الأبيض والمسلى الصناعي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار السكر والفول السائب والجبن الرومي، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ 30.09 جنيه، بانخفاض 70 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.42 جنيه، بارتفاع 29 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.45 جنيه، بانخفاض 59 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.3 جنيه، بانخفاض 2.4 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.54 جنيه، بارتفاع 2.94 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.49 جنيه، بارتفاع 63 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.58 جنيه، بارتفاع 44 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 78.72 جنيه، بارتفاع 31 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.16 جنيه، بانخفاض 10 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 313.19 جنيه، بانخفاض 1.7 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.9 جنيه، بانخفاض قرشين.

كيلو الأرز السائب: 26.11 جنيه، بانخفاض قرش.

كيلو الفول السائب: 41.03 جنيه، بارتفاع 2.81 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 107.6 جنيه، بانخفاض 3.42 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 225.91 جنيه، بارتفاع 6.4 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.12 جنيه، بارتفاع 40 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 62.82 جنيه، بانخفاض 1.42 جنيه.