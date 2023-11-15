رئيسة التصديري للملابس: فرص قوية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة بمعرض Destination

كتبت- شيرين صلاح:

أكدت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هناك فرص قوية لتنمية الصادرات عالميا في قطاع الملابس إلي كافة الأسواق، بحسب بيان من المجلس اليوم الأربعاء.

وأشار لويس إلى أن الدورة السابعة من معرض Destination Africa المنعقدة يومي 15-14 نوفمبر 2023، تشهد زخم كبير ومشاركة إفريقية متنوعة ويتزامن ذلك مع دعم كبير من القيادة السياسية للتوجه نحو إفريقيا.

وقالت ماري لويس بشارة على هامش افتتاح معرض ديستنيشن أفريقيا، إن هناك ارتقاء كبير في جودة صناعة الملابس الجاهزة المصرية، وأن المعرض يمثل فرصة للشركات لعقد صفقات متبادلة مع دول العالم الدول الإفريقية المشاركة.

وأكدت أن نمو فرص التبادل التجاري في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يحتاج توعية أكبر للشركات باحتياجات الأسواق الخارجية خاصة في إفريقيا.

وأضافت ماري لويس " لمسنا ارتقاء فى المنتجات يعكس التطور التكنولوجى للقطاع مع اهتمام الشركات بالحصول على شهادات الجودة و حماية البيئة وتدوير المخلفات الصناعية و تقليل استخدام الطاقة و المياه وتقليل الهادر من أجل تحقيق المنافسة".

وأوضحت ماري لويس، أن Destination يعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الإفريقية مع المشترين الدوليين من عدة دول في ضوء التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك".

وأكدت ماري لويس بشارة، أهمية المعرض في أنه يعد فرصة لزيادة صادرات مصر وأفريقيا لمختلف أنحاء العالم من خلال إتاحة فرص لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير ودخول أسواق جديدة لتحقيق نمو حقيقي للصادرات.