انخفاض كبير في أسعار الحديد في الأسواق.. ماذا يحدث؟

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد والأسمنت شهدت تراجعا بالأسواق مع بداية الأسبوع الجاري، مقارنة مقارنة بالأسعار في بداية شهر نوفمبر.

وأضاف الزيني، أن أسعار الحديد انخفضت بقيمة تتراوح بين ألفين و3 آلاف جنيه للطن ليتراوح بين 37 و39 ألف جنيه للطن للمستهلك مقابل 39 و42 ألف جنيه في بداية نوفمبر الجاري.

وأرجع الزيني انخفاض أسعار الحديد إلى عودة سعر الدولار للاستقرار في السوق الموازي خلال الأيام الماضية، وعودة الشركات لإعلان الأسعار بالجنيه، حيث كانت المصانع خلال الشهرين الماضيين تعلن الأسعار بسعر الدولار.

وكان سعر الدولار شهد طفرات ملحوظة في السوق الموازية بنهاية شهر أكتوبر الماضي وأول أسبوع في نوفمبر الجاري ليصل إلى حدود 49 جنيها.

وأشار الزيني، إلى أن سعر حديد عز سجل اليوم نحو 36 ألف جنيه أرض مصنع، ليصل للمستهلك بنحو 37350 جنيه، كما سجل سعر طن حديد الجارحي نحو 36750 جنيه ليصل للمستهلك بنحو 38 ألف جنيه.

وأضاف الزيني، أسعار الأسمنت انخفضت هي الأخرى لتسجل نحو 3 آلاف جنيه للطن مقابل 4 آلاف جنيه في بداية الشهر الجاري، بانخفاض قيمته ألف جنيه للطن.

وأشار الزيني، إلى أن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاع كبير في الأسواق في بداية الشهر الماضي بسبب زيادة الإقبال عليه في ظل زيادة المباني المخالفة في عدد من المحافظات مثل كفر الشيخ والقرى المحيطة بها وهو ما رفع الطلب وأدى لارتفاع الأسعار.

وأرجع الزيني عودة الأسعار للانخفاض، مع عودة تشديد الرقابة وتوقيع العقوبات والغرامات على المخالفين.