بلومبرج: تدفقات الغاز الإسرائيلي لمصر تعود لمستوياتها قبل الحرب خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

نقلت وكالة بلومبرج، عن مصدر مطلع على الواردات المصرية من الغاز الطبيعي من إسرائيل أن التدفقات من تل أبيب ستعود لطبيعتها قبل الحرب خلال الأسبوع المقبل.

وكانت تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر توقفت تماما بعد الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، نتيجة توقف حقل تمار البحري للغاز، وهو ما أثر على تلبية احتياجات مصر لتوليد الكهرباء مع ارتفاع الاستهلاك المحلي خاصة ع تزامن هذا مع ارتفاع درجات الحرارة.

ونتيجة انخفاض الواردات لجأت الحكومة لزيادة مدة ترشيد استهلاك الكهرباء وزيادة مدة قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال، قبل أن يعود الغاز الطبيعي للتدفق مرة أخرى لكن بكميات قليلة مطلع الشهر الجاري، ثم ارتفعت لتصل إلى نحو 350-400 مليون قدم مكعب يوميا هذا الأسبوع.

ووفقا لما نقلته بلومبرج عن المصدر، فمن المقرر أن تعود التدفقات إلى مستوى ما قبل الحرب والبالغة 800 مليون قدم مكعب يوميا مطلع الأسبوع المقبل.