ارتفاع أسعار السمك البلطي والبوري وانخفاض الجمبري في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والسبيط والكاليماري والبوري خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار المكرونة السويسي والجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و73 جنيها، بارتفاع جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و100جنيه، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 و320 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.