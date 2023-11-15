تراجع كبير في سعر حديد عز بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38381 جنيهات، بتراجع 24 جنيها.

سعر طن حديد عز: 38470 جنيها، بتراجع 2676 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي:1861 جنيها، بتراجع 422 جنيها.