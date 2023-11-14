20 جنيها.. صعود جديد لسعر الذهب اليوم بمصر مع نهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 20 جنيها مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب ارتفع 15 جنيها في منتصف التعاملات، وواصل الزيادة خلال تعاملات المساء، لتصبح قيمة الزيادة للجرام 35 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1777 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 2284 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2665 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3046 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب نحو 21320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1960 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بزيادة نحو 13.02 دولار بنسبة 0.67% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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