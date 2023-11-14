خريطة الأسعار: ارتفاع الذهب والسكر والعدس وانخفاض السمك البوري

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السكر والعدس والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الجبن الرومي، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وزاد سعر الذهب بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن ترتفع اليوم في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

أسعار الحديد الأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الطماطم والبصل وارتفاع البطاطس في سوق العبور اليوم

15 جنيها زيادة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار السمك البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار السكر والعدس وانخفاض الجبن الرومي في الأسواق (موقع رسمي)