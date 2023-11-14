البورصة تتراجع في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.25% إلى مستوى 23894 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 0.01%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 186.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 132.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 53.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.19% إلى مستوى 23954 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.