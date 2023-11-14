شركات السجائر تواصل رفع الأسعار وزيادة تصل لـ 10 جنيهات لمنتجات "المنصور"

كتبت- شيرين صلاح:

رفعت شركة المنصور الدولية للتوزيع، وكيل إمبريال توباكو العالمية للسجائر.

ورفعت شركة فيليب موريس مصر، أسعار السجائر والتبغ المسخن، ما بين 6 و10 جنيهات، بعد أن رفعت شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" أسعار سجائر كليوباترا، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، منذ أيام.

وبحسب قائمة أسعار الشركة الجديدة والتي حصلت مصراوي على نسخة منها فإن أسعار شركة المنصور الدولية للتوزيع كالتالي:

دافيدوف بأنواعه بسعر 74 جنيها مقابل 64 جنيها.

ايفوليف بأنواعه بسعر 59 جنيها مقابل 48 جنيها.

تايم بأنواعه بسعر 38 جنيها مقابل 35 جنيها.

سيلكت بأنواعه بسعر 29 جنيها مقابل 24 جنيها.

تارجت بسعر 29 جنيها مقابل 24 جنيها.

مانشيستر بسعر 37 جنيها مقابل 34 جنيها.