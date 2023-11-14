المالية تبحث استخدام العملات المحلية لتسوية المدفوعات مع الهند

كتب- مصطفى عيد:

عقد محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات التنموية، في إطار تعزيز تعاون دول الجنوب العالمي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب بأوروبا وما تبعها من ارتفاع في أسعار الغذاء والوقود وتكاليف التمويل.

وبحث الجانبان، سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين، وتعزيز استفادة الشركات الهندية من الحوافز والمزايا التي تتيحها مصر للقطاع الخاص، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم.

وقال معيط، إن مصر حريصة على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة.

وأوضح معيط، أنه تم مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية بعدما نجحنا في إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني.

وأضاف معيط، أنه تم بحث إمكانية تبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا الشمول المالي ودعم الهند لمشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.