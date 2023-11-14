أسعار سجائر وينستون في الأسواق بعد زيادتها

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة أدخنة النخلة، إحدى مجموعة شركات جابان توباكو إنترناشونال "JTI"، عن زيادة أسعار منتجاتها اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وبحسب قائمة أسعار الشركة الجديدة والتي حصلت مصراوي على نسخة منها فإن أسعار منتجات "JTI" كالتالي:

وينستون أحمر: 43 جنيها.

وينستون أزرق: 43 جنيها.

وينستون سيلفر: 43 جنيها.

وينستون كاستر: 43 جنيها.

وينستون توت: 45 جنيها.

كاميل أصفر: 50 جنيها.

كاميل أزرق: 50 جنيها.

كامل اكتيفيت: 53 جنيها.

ورفعت شركة فيليب موريس مصر، أسعار السجائر والتبغ المسخن، ما بين 6 و 10 جنيهات، بعد أن رفعت شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" أسعار سجائر كليوباترا، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، منذ يومين.