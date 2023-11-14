أرباح ايسترن كومباني تتراجع 20% بالربع الأول من العام المالي الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أرباح الشركة الشرقية ايسترن كومباني بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، سجل صافي أرباح الشركة بعد الضريبة نحو 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 3.1 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وانخفضت أنشطة التشغيل للشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، وفقا للبيان.

وفي سبتمبر الماضي، تخلت الحكومة عن حصة الأغلبية في الشركة- مع تراجع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية من 50.9% إلى 20.9%- ما يعني أن المساهم الحكومي لم يعد المساهم الأكبر في الشركة، بعد أن باعت حصة 30% من الشرقية لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية.

وتنتج ايسترن كومباني أنواع سجائر كليوباترا الشعبية، إضافة للتصنيع لصالح شركات السجائر الأجنبية.