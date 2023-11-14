انخفاض أسعار الطماطم والبصل وارتفاع البطاطس في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والبصل والكوسة والفلفل الحامي والخيار الصوب والبامية، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار البطاطس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 جنيه و7.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

البطاطس بين 10 جنيهات، و14.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

البصل بين 15 و20 جنيها، بانخفاض 2.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و6 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البامية بين 30 و32 جنيها، بانخفاض جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الجوافة بين 5 و10 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و18 جنيها.

البلح الزغلول بين 12 و18 جنيها.

البلح البارحي بين 55 و60 جنيها.