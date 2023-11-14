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BBC

أسعار الحديد الأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

10:55 ص الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38405 جنيهات، بتراجع 177 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41147 جنيها، بزيادة 339 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2284 جنيها، بتراجع 66 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت مواد البناء الحديد الاستثماري

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