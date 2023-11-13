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سعر الجنيه الذهب يتخطى 21 ألف جنيه بتعاملات الاثنين

06:37 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

سعر الجنيه الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الجنيه الذهب بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، ليتخطى 21 ألف جنيه، مقارنة بمستواه أمس الأحد.

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 21040 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

ووفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع 35 جنيها بحلول تعاملات مساء اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصل إلى 2630 جنيها بتعاملات مساء اليوم الاثنين.

سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب

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