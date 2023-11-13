35 جنيها زيادة لسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 5 جنيهات في بداية التعاملات، وواصل ارتفاعه في منتصف التعاملات بقيمة 20 جنيها، وصعد مجددا خلال تعاملات المساء، لتصبح قيمة الزيادة في الجرام حتى الآن 35 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1753 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 18 إلى 2254 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2630 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3006 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 21040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1935 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة تراجع 0.28%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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