مع قفزة الأسعار.. محلات الملابس تترقب "البلاك فرايدي" لزيادة المبيعات

كتبت- دينا خالد:

قال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة السابق، لمصراوي، إن قطاع الملابس يقدم عروضا على الملابس الشتوي خلال فترة "البلاك فرايدي"، وذلك لتحريك الطلب وإنعاش حركة المبيعات.

وأضاف الداعور أن عروض البلاك فرايدي تختلف عن الأوكازيون، فالأوكازيون يكون في نهاية الموسم ويكون نسبة خصم تبدأ من 10 حتى 70%، أما البلاك فرايدي يكون عروضا على شراء الملابس، مثل "اشتري قطعة والثانية هدية"، أو "اشتري قطعتين والثالثة هدية".

وشهدت أسعار الملابس الشتوية ارتفاعات كبيرة هذا العام بنسبة تتراوح بين 60 و70%، مقارنة بأسعار العام الماضي، بحسب الداعور.

ويرى الداعور، أن عروض البلاك فرايدي فرصة جيدة لشراء الملابس الشتوي بعروض مميزة في ظل ارتفاع الأسعار هذا العام.

والبلاك فرايدي هو حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء"، وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا و تخفيضات وخصومات كبرى على بضائعهم.

وتطلق المحال في هذا اليوم من كل عام تخفيضات على أسعار منتجاتها، وتشمل الهواتف الذكية، والملابس، والأزياء، ومستحضرات التجميل، وجميع الأجهزة الكهربائية.