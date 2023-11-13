تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 13 نوفمبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 2981 جنيها مقابل 2956 جنيها أمس، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3026 جنيها مقابل 2986 جنيها أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2648 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2270 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 21182 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.