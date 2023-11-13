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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:53 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 23954 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 1.25%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 62.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 60.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.65% إلى مستوى 23911 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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