جمعية المصدرين المصريين تعلن عن افتتاح الدورة السابعة من معرض Destination Africa 2023 غدا

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت جمعية المصدرين المصريين- "اكسبولينك" عن انطلاق الدورة السابعة من معرض Destination Africa، خلال يومي 15و14 من نوفمبر الجاري، بحسب بيان من الجمعية اليوم الاثنين

ووفقا للبيان، يعد المعرض حدث للتبادل التجاري المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، حيث أنه يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الإفريقية مع المشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.

وفي ضوء التعاون المشترك بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" يستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة، حيث أنه من يشارك في المعرض أكثر من 100 عارض و200 مشتري دولي من مختلف العلامات التجارية العالمية في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

وينطلق المعرض هذا العام برعاية كل من شركة OEKO TEX و شركة intertek كراعي بلاتيني و شركة MEDKON LINES كراعي ذهبي فضلا عن الناقل الرسمي للمعرض شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية البنك المصري لتنمية الصادرات.

ووفقا للبيان، يعد فرصة لزيادة صادرات مصر وإفريقيا لمختلف أنحاء العالم من خلال إتاحة فرص لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير واقتحام أسواق جديدة، فكرة المعرض الأساسية تقوم على التعاون المشترك بين الدول الافريقية لعرض كل منتجاتها الفريدة وإلقاء الضوء على مزاياها التنافسية، وبالتالي تجعل منها منافس ذو بصمة مميزة في الأسواق العالمية الخاصة بمجالات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

وشهد المعرض خلال السنوات الماضية نجاح ونمو ملحوظ من حيث عدد العارضين والمشترين الدوليين المشاركين فيه مما أدى إلى توسيع وزيادة مساحات العرض من 2000 متر مربع في الدورة السابقة إلى 3000 متر في الدورة الحالية. وساهم بدوره في إبراز اسم Destination Africa ووضعه على خريطة المعارض الدولية كما أدى إلى تعزيز الثقة بين الجهة المنظمة للمعرض ومجتمع المصدرين والمشترين.

وصرح السيد محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك والمفوض العام للمعرض إن انطلاق النسخة السابعة من المعرض تأتي تكليلاً للجهود المبذولة خلال الأعوام السابقة بما ضمن موقعه على خريطة المعارض الدولية، ليصبح Destination Africa مكاناً للمصنعين المصريين والأفارقة بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات الراغبين في الدخول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص تصديرية مميزة، ووجهة للمشترين الدوليين الراغبين الحصول على المنتجات المصرية والإفريقية عالية الجودة.

وأوضح البيان، أن النسخة السابقة كانت قد شهدت نجاح كبير بمشاركة أكثر من 78 شركة مصرية وأفريقية، فضلا عن استقطاب ما يقرب من 160 مشتري دولي من مختلف انحاء العال