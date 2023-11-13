بعد زيادتها.. فيليب موريس مصر تعلن الأسعار الجديدة لسجائر مارلبورو وميريت وإل إم

كتبت - شيماء حفظي:

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة، اليوم الاثنين، لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها، بالتوازي مع إعلان الحكومة المصرية عن التعديلات الضريبية الأخيرة الخاصة بمنتجات التبغ.

وقالت شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022.

"وتدعو الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة"، وفقا للبيان.

وقال نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، في البيان إن " فيليب موريس تستمر في العمل الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان بما يتماشى مع الإستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة".

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر الجديدة:

عبوة ميريت "Merit" بأنواعها 74 جنيها.

عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 69 جنيها.

عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 59 جنيها.

عبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

عبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.