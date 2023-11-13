بلومبرج: تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر ترتفع 60% هذا الشهر

كتبت - شيماء حفظي:

نقلت وكالة بلومبرج عن مصدر مطلع على الواردات المصرية، أن تدفقات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر ارتفعت بنسبة تصل إلى 60% هذا الشهر، مع تراجع المخاوف المتعلقة بالسلامة من الحرب مع حماس واستئناف إنتاج حقل غاز رئيسي في تل أبيب.

وكانت تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر توقفت تماما بعد الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، نتيجة توقف حقل تمار البحري للغاز، وهو ما أثر على تلبية احتياجات مصر لتوليد الكهرباء مع ارتفاع الاستهلاك المحلي خاصة ع تزامن هذا مع ارتفاع درجات الحرارة.

ونتيجة انخفاض الواردات لجأت الحكومة لزيادة مدة ترشيد استهلاك الكهرباء وزيادة مدة قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال، قبل أن يعود الغاز الطبيعي للتدفق مرة أخرى لكن بكميات قليلة مطلع الشهر الجاري.

وحسب المصدر الذي تحدث لبلومبرج، ارتفعت الإمدادات إلى 350-400 مليون قدم مكعب يوميا من حوالي 250 مليونا في وقت سابق من نوفمبر.

لكن رغم ذلك فإن تلك التدفقات - وفقا لبلومبرج - تمثل "ما يقرب من نصف التدفقات الطبيعية قبل الحرب".