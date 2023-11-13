مصر للألومنيوم" ترفع أسعار منتجاتها 4 آلاف جنيه خلال نوفمبر"

كتبت- شيرين صلاح:

قررت شركة مصر للألومنيوم رفع أسعار منتجاتها خلال شهر نوفمبر الجاري 4 آلاف جنيه للطن مقارنة بأسعار أكتوبر الماضي، وفقا لما قاله محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وبحسب قائمة أسعار الشركة للخام لشهر نوفمبر الجاري، والتي حصل مصراوي على نسخة منها، سجل سعر طن السلك ( 9- 9.5 ملٍ H14) ارتفع إلى 103.105 جنيهات مقابل 99.150 جنيها، وصعد سعر طن السلندرات إلى 90 ألف جنيه مقابل 86 ألف جنيه، وزاد سعر طن لفات الألومنيوم إلى 100.500 جنيه مقابل 96.500 جنيه، مقارنة بأسعار شهر أكتوبر الماضي، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

وصعد سعر طن الشرائح البارد خلال نوفمبر الجاري إلى 103 ألف جنيه مقابل 99 ألف جنيه، بينما بلغ سعر طن اللفات البارد إلى 101 ألف جنيه مقابل 97 ألف جنيه خلال أكتوبر الماضي، دون إضافة 14% قيمة مضافة.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، ويُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج، وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.