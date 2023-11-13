المقاطعة ترفع الإقبال على المنتجات المصرية في تخفيضات البلاك فرايداي

كتب- علاء حجاج:

تتنافس منصات التجارة الإلكترونية في تقديم تخفيضات لعملائها خلال شهر نوفمبر وتحديدا خلال موسم البلاك فرايداي.

وعادة ما تكون تخفيضات البلاك فرايداي خلال آخر يوم جمعة من شهر نوفمبر، إلا أن شركات التجارة الإلكترونية طورت هذا المفهوم، فبعض المنصات تجعل فترة تخفيضات البلاك فرايداي لمدة 20 يوم، والبعض الأخر يمدها لمدة أسبوع.

وبحسب ما كشفته بعض منصات التجارة الإلكترونية، فإن القسم الخاص بالمنتجات المصنوعة في مصر شهد رواجا وزيادة في الإقبال عليه بشكل لافت للنظر، وهذا يأتي تزامنا مع حملة مقاطعة أُطلقت بسبب الحرب على غزة.

قال عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، إن حملة"البلاك فرايدي" هذا العام حققت أرقامًا قياسية خلال الأيام الأولى من بداية انطلاقها.

وأوضح لمصراوي، أن الشركة رصدت إقبالًا كبير من جانب العملاء لشراء المنتجات والسلع المحلية الصنع بعد زيادة الإقبال على صفحة "صنع في مصر" بنسبة 1000% تقريبا مقارنة بمعدلات الإقبال قبل إطلاق البلاك فرايداي.

ويشارك هذا العام في مبادرة "صنع في مصر" ضمن حملة البلاك فرايدي أكثر من 100 علامة تجارية تعرض أكثر من 20 ألف منتج، بحسب علما.

وأطلقت منصة جوميا للتجارة الإلكترونية تخفيضات البلاك فرايداي مطلع نوفمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 30 نوفمبر وتصل نسبة خصومات الحملة إلى 75% على فئة الأزياء سواء الرجالي أو الحريمي والأطفال وبالنسبة لمنتجات الصحة والجمال تصل نسبة الخصومات إلى 70% والسوبرماركت 50%.

وخلال موسم التخفيضات يمكن لعملاء جوميا الاستفادة من مزايا الشحن المجاني للسلع والمنتجات من خلال جوميا اكسبريس.

كذلك تتيح "جوميا باي" لحلول الدفع، التابعة لشركة جوميا، بالشراكة مع عدد من البنوك والمحافظ الالكترونية وغيرها من أنظمة الدفع الأخرى على توفير عروض التقسيط بدون فوائد في فترة تتراوح من 6 الى 18 شهر من خلال كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وaiBANK وQNB وأمان.

هذا بالاضافة إلى إمكانية التقسيط من خلال بنك الإسكندرية وHSBC والتجاري وفا والمشرق وFABMisr والبنك الأهلي المتحد وشركة فاليو.

وتتضمن الحملة فئات مثل الأزياء، أدوات التجميل والعطور، موبايلات و اكسسواراتها، أدوات المنزل والأجهزة المنزلية، الأجهزة التكنولوجية، التليفزيونات والإلكترونيات، الأدوات الرياضية، مستلزمات السيارات، ومنتجات الرعاية المنزلية وغيرها من العروض.

من جانب أخر تستعد شركة أمازون لإطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء "وايت فرايداي" والذي ستبدأ يوم 21 نوفمبر وتستمر حتى 28 نوفمبر بخصومات تصل لـ 70%.

وتشمل العروض الخاصة بشركة أمازون شريحة كبيرة من المنتجات منها الأزياء والموبايلات والأجهزة الإلكترونية ومنتجات التجميل.

كما تتيح أمازون تسهيلات في السداد من خلال التقسيط عبر خدمة فاليو، أو بعض الكروت البنكية لعدد من البنوك مثل البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي وبنك مصر.

شركات المحمول لم تكن بمعزل هي الأخرى عن تخفيضات البلاك فرايداي، حيث طرحت عبر القسم الخاص بالأجهزة على موقعها الإلكتروني تخفيضات مميزة لعملائها.

فودافون طرحت عبر موقعها الرسمي تخفيضات على بعض الأجهزة الألكترونية، مثل البلاي ستيشن والموبايلات والساعات الذكية وكذلك السماعات الذكية.

وتتيح فودافون لعملائها إمكانية التقسيط حتي 24 شهر بدون فوائد، وتراوحت نسبة الخصم ما بين 5 و20% بحسب المنتج.