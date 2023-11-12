تطوير الاستثمار في الذهب بالدفع الإلكتروني.. ماذا نعرف.. ما التفاصيل؟



كتبت- شيرين صلاح:

وقعت شركة "ذهب مصر، إحدى الشركات المتخصصة فى الاستثمار في المعادن الثمينة واستخدام التكنولوجيا المالية فى السوق المحلى، عقد شراكة استراتيجية مع شركة كاش ناو لحلول التكنولوجيا المالية، وإحدى شركات نقود القابضة، بهدف توفير وسيلة سهلة ومبتكرة لاستثمار وشراء الذهب.

وبحسب بيان من شركة ذهب مصر اليوم الأحد، حضر التوقيع عمرو فؤاد المدير العام لشركة ذهب مصر، وعمرو سالم المدير التنفيذي لشركة كاش ناو.

وتهدف الشراكة إلى توفير كافة التسهيلات لعملاء شركة ذهب مصر لاستثمار وشراء الذهب، وذلك من خلال تطبيق كاش ناو، مما يوفر لهم السهولة والأمان في إتمام معاملاتهم.

كما ستوفر ذهب مصر أوزان مختلفة للشراء تبدأ من ربع جرام، مما يتيح لعملائها فرصة الاختيار وفقا لقدراتهم المالية، بالإضافة إلى إمكانية توصيل الذهب إلى منازلهم.

وصرح عمرو فؤاد المدير العام لشركة ذهب مصر، أن الشركة تعمل على التسهيل على عملائها وتتيح لهم كافة الخدمات الممكنة التي تجعلهم يستثمرون أموالهم في الذهب بطرق آمنة وسهلة، وذلك من خلال عقد شراكات تلبي تطلعاتهم.

وأضاف أن تقديم خدمة الاستثمار في الذهب عبر تطبيق كاش ناو خطوة مهمة نحو تسهيل الحياة المالية للمواطنين، فضلا عن أنها تعكس إلتزام شركة ذهب مصر بتقديم خدمات متميزة تساهم في تعزيز فرص الاستثمار وزيادة الشمول المالي.

وأضاف فؤاد أن التعاون مع شركة كاش ناو سيوفر وسيلة للوصول إلى سوق الذهب بسهولة.

وقال المهندس عمرو سالم المدير التنفيذي لشركة كاش ناو، إن الشركة تسعى جاهدة لتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مالية مبتكرة، موضحا أنهم مؤمنون بأهمية توجيه تلك الجهود لدعم توجهات مصر نحو التحول الرقمي.

وأضاف"سنعمل على تقديم تجربة استثمارية متميزة لعملاء "كاش ناو" ومنحهم فرصة للاستثمار وشراء الذهب بالإضافة لإمكانية الدفع عن طريق محفظة كاش ناو، مما يسهل عملية الشراء ويوفر لهم الوقت والجهد".

وذكر البيان، أن هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد بمصر وتمكين المواطن من الاستفادة بفرص استثمارية جديدة، فضلا عن أنها تعكس التطور الاقتصادي والشمول المالي في مصر، بالإضافة إلى تحسين حياة المواطنين من خلال تنويع خيارات الاستثمار.