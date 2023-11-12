انطلاق توقع شراكة مع إن درايف لدعم الشركات الناشئة المصرية

كتب- علاء حجاج:

وقعت شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال بروتوكول تعاون مع شركة "إن درايف"، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، والذي يهدف إلى تحقيق تكامل الجهود، والتعاون المشترك بين الجهتين للنهوض بقطاع ريادة الأعمال المصري عن طريق نقل الخبرات، وتبادل المعلومات، وإقامة الندوات وإتاحة الفرص المختلفة للشركات الناشئة المصرية.

ووقع البروتوكول من الجانبين كل من السيدة نادين حسام، مدير الشراكات في برنامج إن درايف للشركات الناشئة، والسيدة منة زغلول، شريك مؤسس ورئيس قطاع العلاقات العامة و الشركات بشركة انطلاق بحضور كلا من المهندس محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق والسيد عمر رزق شريك مؤسس و مدير عام الاستشارات بشركة انطلاق، بحسب بيان من شركة إن درايف.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل المعلومات والبيانات عن البرامج والمبادرات للطرفين و دعم وصول إن درايف للشركات الناشئة المصرية للتسجيل في جائزتي Aurora tech Underdog ، وإتاحة الشركات المصرية أن تكون جزءً من سجل أعمال شركة انطلاق من خلال الحصول على فرص للاستثمار، كما يركز البروتوكول على تقديم الدعم للشركات المصرية والعالمية للتوسع في السوق المصري بالإضافة إلي تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الإعلامي لإبراز قصص نجاح الشركات والتعاون في التدريب والبرامج المختلفة للنهوض بقطاع ريادة الأعمال المصري.

ومن خلال هذه الشراكة، سيكون دور انطلاق تسهيل مشاركة الشركات الناشئة المصرية للتسجيل في جائزة Aurora tech و Underdog من خلال التسهيل لـ اندرايف في الوصول لعدد أكبر من الشركات الناشئة، إضافة الى ذلك تقدم انطلاق مساعدة وتوجيه الشركات العالمية للاستثمار في هذه الشركات الناشئة مما يساهم في مساعدة الفائزين في جائزتي Aurora tech و Underdog للتوسع في السوق المصري، كما أن برامج التدريب المشتركة من قبل الطرفين ستكون جزءًا لا يتجزأ من هذه الشراكة، بحسب البيان.

وصرحت منة زغلول شريك مؤسس ورئيس قطاع العلاقات العامة و الشركات بشركة انطلاق :" سعداء بشراكتنا مع شركة إن درايف منصة الخدمات الحضرية و واحدة من أسرع خدمات النقل الذكي نموًا في العالم،تأتي تلك الشراكة في إطار استراتيجية شركة انطلاق التي تهدف إلى النهوض بقطاع ريادة الأعمال وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولأحداث هذا التحول لابد من التعاون بين جميع الأطراف سواء من القطاع خاص والحكومة والجهات المختلفة العاملة بالقطاع".

وأضافت منة زغلول :" من خلال تلك الشراكة ستقوم شركة انطلاق بالوصول للشركات الناشئة المصرية للمشاركة في مسابقات جوائز إن درايف العالمية السابق ذكرها، بالإضافة إلى دور فريق انطلاق للاستشارات والاستثمار في تقييم الشركات العالمية المشاركة بالمسابقة و دعم الشركات الناشئة التابعة ل إن درايف للتوسع في السوق المصري و الترويج لقصص نجاح تلك الشركات بالإضافة إلى قيام شركة انطلاق بالتعاون مع ان درايف بالعديد من البرامج التدريبية المشتركة".

و أكدت نادين حسام مدير الشراكات في برنامج إن درايف للشركات الناشئة على أهمية الشراكة بين إن درايف وانطلاق مصرحة :" سعداء بالشراكة مع شركة انطلاق لتوسيع نطاق مجهوداتنا لدعم الشركات الناشئة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا خلال مبادرتين مدعومين من إن درايف و نهدف إلى الوصول لأكبر عدد من الشركات لتقديم خدمات مختلفة من ضمنها الدعم المادي والتدريب. نحن على ثقة أن هذه الشراكة سوف تعزز موقفنا الدعمي لريادة الأعمال في سوق مصر".

وأضافت نادين ان مثل هذه المبادرات تدعم شركة إن درايف في مهمتها لخلق وإحداث تأثير إيجابي في حياة ما يقارب من مليار شخص بحلول عام 2030.

و شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال نشاطها منذ يناير 2022 بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشباب من خلال مساعدتهم على استدامة شركاتهم وبناء قدرات فريقهم وتمكينهم من الحصول على الاستثمارات المحلية والخارجية لتنمية حجم أعمالهم ودعم توسع الشركات العالمية في السوق المصري عن طريق مسرعة أعمال انطلاق وخدمات انطلاق للاستشارات، وفقا للبيان.

ونجحت الشركة خلال تلك الفترة أن تضم في محفظتها خمسة وعشرون شركة في القطاعات المختلفة يقدر حجم تقييم تلك الشركات بمبلغ يقدر بمليار دولار ، علاوة على ذلك استطاعت شركة انطلاق ان توسع علاقاتها في 7 دول وعمل أكثر من خمس و ثلاثون شراكة إقليمية ومحلية تأتي على رأسهم التعاون مع منتدى شباب العالم والشركاء الإقليميين بمبادرة ريادة الأعمال و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD والوكالة الألمانية للتعاون الدولي( GIZ).

إن درايف هي عبارة عن منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية مقرها في ماونتن فيو ،بكاليفورنيا ، في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تنزيل تطبيق أكثر من 175 مليون مرة ، و هو ثاني أكثر تطبيقات التنقل تحميلاً في عام 2022، بالإضافة إلى خدمة نقل الذكي للركاب ، يوفر قائمة موسعة من الخدمات الحضرية ، بما في ذلك النقل بين المدن و الشحن ، والتوصيل والبحث عن عمل، بحسب البيان.

تتواجد inDrive في أكثر من 40 دولة ، وبدورها تدعم المجتمعات المحلية من خلال نموذج الدفع من نظير إلى نظير وبرامج تمكين المجتمع ، والتي تساعد على النهوض بالتعليم والرياضة والفنون والعلوم والمساواة بين الجنسين وغيرها من المبادرات الحيوية.