سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 12 نوفمبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 2956 جنيها مقابل 2922 جنيها الخميس الماضي، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2986 جنيها مقابل 2961 جنيها الخميس الماضي.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2613 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2240 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 20902 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.