سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1730 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 18 إلى 2224 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 نحو 2595 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2966 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 20760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم عطلة رسمية لبورصات المعادن العالمية.

وسجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 1940 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.94%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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