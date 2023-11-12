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غرفة الملابس الجاهزة تشارك في معرض التجارة البينية الأفريقية 2023

12:50 م الأحد 12 نوفمبر 2023

غرفة صناعة الملابس الجاهزة

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كتبت- شيرين صلاح:

قالت غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إنها تشارك في المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية، والذي يقام حاليا بالقاهرة خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، بحسب بيان من الغرفة اليوم الأحد.

ويشهد جناح الغرفة بالمعرض إقبالا من الزائرين و رواد المعرض والذين أشادوا بجودة وأسعار منتجات المصانع أعضاء الغرفة و خصوصا الملابس التقنية و المتخصصة، وفقا للبيان.

وتهدف مشاركة الغرفة الي التعريف بالملابس والمفروشات المصرية في مختلف التخصصات ومحاولة فتح أسواق تصديرية جديدة لها و خصوصا الأسواق الأفريقية، والتي تعد هدفا استراتيجيا لمصر.

وبحسب البيان، يكتسب المعرض أهمية خاصة حيث يتيح منصة إلكترونية تتيح الوصول إلى سوق متكامل لأكثر من 1.4 مليار نسمة، وإجمالي ناتج محلي يبلغ أكثر من 3.5 تريليون دولار، وعقد الصفقات سواء مع الشركات والمنظمات الخاصة أو مع الجهات الحكومية الخارجية الإفريقية.

غرفة الملابس الجاهزة معرض التجارة البينية الأفريقية

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