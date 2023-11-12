ارتفاع أسعار السكر والعدس وانخفاض الزيت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز والفول المعبأ والسكر والعدس في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والذرة، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.38 جنيه، بارتفاع 4.23 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.82 جنيه، بارتفاع 1.46 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.73 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 60.81 جنيه، بانخفاض 1.24 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.06 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 21.56 جنيه، بانخفاض 21 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.45 جنيه، بارتفاع 1.35 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.42 جنيه، بانخفاض 1.81 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.45 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 315.8 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.92 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.89 جنيه.

كيلو الفول السائب: 39.77 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 111.11 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 220.48 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.62 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 59.11 جنيه.