ماري لويس: معرض التجارة البينية الأفريقية فرصة لتنمية صادرات الملابس

كتبت- شيرين صلاح:

شارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة في المعرض الأفريقي للتجارة البينية المقام في الفترة من 9 إلي 15 نوفمبر الجاري، لخلق تكامل وشراكة حقيقة بين الدول الإفريقية والشركات والمصانع بهدف تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات وحركة التجارة البينية في قارة إفريقيا.

وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في بيان اليوم الأحد، إن مشاركة المجلس التصديري في معرض التجارة يأتي في إطار تواجد المجلس في المعارض الاقتصادية والتجارية التي من شأنها دفع الصادرات المصرية من الملابس نحو الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وشددت لويس، على أن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء في ظل مشاركة 75 دولة أفريقية مما يجعل المعرض انطلاقة حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كافة القطاعات المشاركة وعلى رأسها قطاع الملابس والمنسوجات.

وأشارت لويس إلى أن المجلس يستهدف تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع، بداية من الغزل حتى المنتج النهائي، ومن ثم نتواجد في كافة المحافل والمعارض بهدف الاطلاع على مستجدات الصناعة في دول العالم.