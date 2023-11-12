أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس السبت، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 59 و63 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و100 جنيه.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و190 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيها.