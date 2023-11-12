أسعار الحديد الأسمنت ترتفع في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39040 جنيه، بزيادة 490 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41920 جنيها، بزيادة 631 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2515 جنيها، بزيادة 193 جنيها.