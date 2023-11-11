تمديد إعفاء وارادات الذهب من الجمارك.. كيف يتأثر السوق؟

كتبت- دينا خالد:

قال فؤاد أحمد، نائب رئيس الشعبه العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار مجلس الوزراء بمد العمل بقرار إعفاء الذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية يعمل على ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

وأضاف في بيان السبت، أن القرار يشمل إعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.

وأشار إلى أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات، فضلا عن أن الذهب يعتبر زينة وخزينة.

وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بقرار إعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة على قيمة المصنعية فقط وليس إجمالي وزن الذهب، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو من العام المقبل 2024.