تفاصيل جديدة حول محاولة اختراق شركة فوري

كتب- علاء حجاج:

قالت مصادر بشركة فوري لحلول لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إن محاولة الهجوم السيبراني قد حدثت منذ عدة أسابيع، فيما تصدت لها الدفاعات الأمنية للشركة بشكل سريع دون حدوث أي عمليات تسريب للبيانات أو اختراقات.

وكانت شركة فوري قالت في بيان رسمي، إن لديها دفاعات آمنة على مل منصاتها وكل خدماتها المقدمة الإلكترونية، وأنها قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي و"بناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لاي اختراقات كما تفيد الشركة بانه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء".

وأوضحت المصادر لمصراوي، أن عادة ما تتعرض مختلف الجهات والشركات الرقمية لمحاولات اختراق، وهذا أمر طبيعي، فيما تقوم الخطوط الدفاعية الرقمية بالتصدي لتلك المحاولات.

وأضافت المصادر أن المحاولات المزعومة كانت منذ نحو شهر تقريبا، وكانت تركز على خادم "سيرفر" الـ testing"، وهو سيرفر منعزل عن باقي خوادم الشركة ويختص بعمليات الاختبارات والتجربة لبعض المنتجات، التي قد لا يتم إطلاقها من الأساس.

وأرجع المصدر السبب وراء تعرض التطبيق الخاص بالشركة والموقع الإلكتروني للتعطل الى الضغط الكبير غير المعتاد من العملاء في محاولة منهم للتأكد من سلامة الحسابات الخاصة بهم ومحاولة ازالتها من الموقع أو التطبيق.

وكان موقع hackmanac المختص بقضايا الأمن السيبراني، قد نشر يوم الخميس الماضي ما يفيد بحدوث هجوم سيبراني على شركة فوري باستخدام برامج الفدية من جانب عصابة LockBit 3.0، وهو هجوم من أصل 25 هجوم فدية تعرضت له عدد من الشركات والجهات حول العالم في هذا اليوم.

وحددت العصابة صاحبة الهجمة يوم 28 نوفمبر الجاري موعدا نهائيا للحصول على فديتها قبل أن تنشر البيانات التي حصلت عليها في الـ "دارك ويب" بحسب الموقع.

وأعلنت فوري أمس الجمعة، أنها استعانت بشركة Group-IB وهى إحدي الشركات العالمية فى مجال الأمن السيبراني لفحص أنظمة وتطبيقات شركة فورى المستخدمة من قبل عملاء الشركة من الأفراد والمؤسسات وقد انتهت الشركة من فحص البنية التحتية لتطبيقات الشركة المستخدمة من قبل عملاء الشركة وأكدت شركة Group – IB بناء على فحصها للبنية التحتية بأنه لم يتم اختراقها أو تسريب أية بيانات منها وأنها آمنه تماماً لاستخدام الأفراد والمؤسسات.