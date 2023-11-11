سعر الذهب في مصر اليوم السبت بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت، بمنتصف التعاملات عند أسعاره في الصباح، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1720 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2211 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2580 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2949 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

استقر سعر الذهب عالميا إلى نحو 1940 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بتراجع 0.94%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

اليوم وغدا عطلة رسمية لبورصات المعادن العالمية.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب