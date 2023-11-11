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أسعار الحديد الأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

01:49 م السبت 11 نوفمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38550 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41289.47 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2322.86 جنيه.

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