انخفاض أسعار العدس والأرز وارتفاع السكر في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز والفول المعبأ والعدس وزيت الذرة والدواجن واللبن السائب والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار الفول السائب والسكر، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.6 جنيه، بانخفاض 2.74 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.36 جنيه، بانخفاض 1.72 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.66 جنيه، بانخفاض 52 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.27 جنيه، بانخفاض 2.4 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.22 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 21.77 جنيه، بانخفاض 91 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.1 جنيه، بانخفاض 1.53 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.23 جنيه، بانخفاض 2.38 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.44 جنيه، بزيادة 19 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 315.8 جنيه، بانخفاض 47 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.92 جنيه، بانخفاض 2.1 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.89 جنيه، بتراجع 51 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.77 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 111.11 جنيه، بانخفاض 67 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 220.48 جنيه، بانخفاض 95 قرشا.

لتر اللبن السائب: 23.62 جنيه، بانخفاض 2.3 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 59.11 جنيه، بانخفاض 3.67 جنيه.