ارتفاع الفاصوليا والبامية وانخفاض الملوخية في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الملوخية والخيار البلدي والصوب والفلفل الحامي، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا والبامية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و10 جنيهات.

البطاطس بين 9 جنيهات، و14 جنيها.

البصل بين 15 و20 جنيها.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع جنيه

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بانخفاض جنيه

البامية بين 32 و34 جنيها، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الجوافة بين 5 و10 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و18 جنيها.

البلح الزغلول بين 12 و18 جنيها.

البلح البارحي بين 55 و60 جنيها.