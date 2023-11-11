إعلان

BBC

ارتفاع الفاصوليا والبامية وانخفاض الملوخية في سوق العبور اليوم السبت

11:37 ص السبت 11 نوفمبر 2023

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الملوخية والخيار البلدي والصوب والفلفل الحامي، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا والبامية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و10 جنيهات.

البطاطس بين 9 جنيهات، و14 جنيها.

البصل بين 15 و20 جنيها.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع جنيه

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بانخفاض جنيه

البامية بين 32 و34 جنيها، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الجوافة بين 5 و10 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و18 جنيها.

البلح الزغلول بين 12 و18 جنيها.

البلح البارحي بين 55 و60 جنيها.

الفاصوليا البامية الملوخية سوق العبور

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هجوم إلكتروني على وحدة تابعة للبنك الصناعي الصيني يربك تداول سندات الخزانة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي في أكتوبر