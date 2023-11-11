تباطؤ معدل التضخم الشهري في أكتوبر إلى 1.2%

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القاهرة - مصراوي:



تباطأ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 1.2% من 2% في سبتمبر الماضي.

ووفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهري لأسعار الطعام والمشروبات بـ 1.7% خلال أكتوبر، وارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان 0.7%، والملابس الجاهزة 0.5%.

وانخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.6% ومجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%).

لكن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت بنسبة (5.6%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6)، وتغيرت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.3%)، بنسبة (3.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%).