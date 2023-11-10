خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والدواجن والحديد في الأسواق

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والحديد في الأسواق اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الأسمنت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار اللحوم وتراجع السكر في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)



متوسط أسعار الدواجن يواصل الارتفاع والكيلو يصل إلى 97 جنيهًا (موقع رسمي)



أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم: 65 جنيهًا لكيلو البلطي



أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة



سعر الذهب اليوم يرتفع في بداية تعاملات الجمعة



بعد الزيادة.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات



ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)



