ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما تراجعت أسعار الأسمنت.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38550 جنيه، بارتفاع 178.37 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41289.47 جنيه، بارتفاع 311.31 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2322.86 جنيه، بتراجع 144 جنيها.