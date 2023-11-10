بعد الزيادة.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات

القاهرة- مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة، بحلول منتصف التعاملات بعد أن ارتفع سعر الجرام 5 جنيهات في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 45 جنيها دفعة واحدة في بداية التعاملات أمس، قبل أن يعاود الزيادة بمنتصف التعاملات بقيمة 10 جنيهات بمنتصف التعاملات، ويرتفع مجددا صباح اليوم ثم يستقر بمنتصف اليوم.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 1727جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2220 جنيها للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 21 عند 2590 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 إلى 2960 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عند 20720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

بلغ سعر الذهب عالميا إلى نحو 1,948 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بتراجع 0.5%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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